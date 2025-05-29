الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع رياح ناشطة في النهار واحتمال تساقط الرذاذ شمالاً.

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية، ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وفوق معدلاتها في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية، بينما تنخفض في المناطق الداخلية، ويتكوّن الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في الشمال.

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع رياح ناشطة في النهار واحتمال تساقط الرذاذ شمالاً.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلاً.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 25 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.

-حال البحر: هائج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام