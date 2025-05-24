الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد، قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع رطوبة مرتفعة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

الأحد: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وتنشط الرياح لتقارب ال 55 كم/س شمال البلاد يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بدءا من المساء خاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 19 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 29 درجة، في الداخل من 18 إلى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و80%.

– حال البحر: مائج اجمالا.

– حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام