“سبايس إكس” تفقد صاروخها العملاق “ستارشيب” أثناء رحلته التجريبية التاسعة

انتهت الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لشركة “سبايس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، أمس الثلاثاء، بفقدان مركبته الضخمة التي يرجح أنها انفجرت عند هبوطها، وفقاً لمسؤول في الشركة.

وقال دان هوت المسؤول في “سبايس إكس” خلال بث مباشر، “لقد فقدنا رسمياً الاتصال بـ(ستارشيب) قبل بضع دقائق. إنها بالتالي نهاية الرحلة التجريبية التاسعة”، مشيراً إلى “عودة غير متحكم بها” إلى الغلاف الجوي للطبقة العليا من الصاروخ الذي كان يفترض أن ينهي رحلته في المحيط الهندي.

وانتهت بالفشل هذه الرحلة التجريبية التاسعة للصاروخ الذي ترغب “سبايس إكس” في إطلاقه باتجاه المريخ، بعد انفجارين مذهلين حدثا خلال رحلتيه التجريبيتين الأخيرتين.

والصاروخ البالغ ارتفاعه 123 متراً (أي ما يساوي ارتفاع مبنى من 40 طبقة تقريباً) ارتفع في سماء تكساس وسط سحابة دخان هائلة بعيد الساعة 23:35 توقيت غرينتش، وسط تصفيق عشرات المتفرجين الذين تجمعوا على شاطئ قريب.

وتابع ماسك، مؤسس “سبايس إكس”، عملية الإطلاق مباشرة من موقع “ستاربيس” التابع للشركة، مرتدياً قميصاً يحمل شعار “استعمار المريخ”. ويعتمد أثرى رجل في العالم على هذا الصاروخ العملاق لتنفيذ مشروعه الطموح لغزو الكوكب الأحمر.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب اختبارين سابقين أجريا في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين وحدث خلالهما انفجاران مذهلان على ارتفاعات عالية تسببا بإطلاق كمية كبيرة من الحطام فوق منطقة البحر الكاريبي.

وفي كل مرة من المرات السابقة، نجحت الطبقة الأولى من الصاروخ في العودة إلى منصة الإطلاق وكان يتم الإمساك بها بواسطة أذرع ميكانيكية – وهي مناورة مذهلة لا تتقنها سوى شركة “سبايس إكس”.

إلا أن المركبة الضخمة انفجرت خلال طيرانها في المرتين السابقتين، مما أجبر السلطات على تحويل مسارات بعض الطائرات أو حتى تأخير إقلاع أخرى. كما أمرت السلطات الأميركية “سبايس اكس” بتعليق رحلات “ستارشيب” وإجراء تحقيقات في الحادثتين.

ماسك يرجئ الحديث عن خطة لإطلاق بعثات للمريخ

في وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن ماسك تأجيل كلمة كانت متوقعة عن خطة شركته “سبايس إكس” لإطلاق بعثات للمريخ لعدة ساعات، قائلاً إنه سيتحدث ولكن بعد اختبار إطلاق صاروخ “ستارشيب” من دون ذكر أسباب.

وقال ماسك، وهو أغنى شخص في العالم وأحد الداعمين الرئيسين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيقضي وقتاً أقل في العمل الحكومي والحملات السياسية في المستقبل ليركز على إمبراطوريته التجارية.

وكان من المقرر أن يلقي ماسك كلمته الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) من منشأة صواريخ “ستاربيس” التابعة لـ”سبايس إكس” في تكساس.

ولكن ماسك كتب على منصة “إكس” الساعة 1:06 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أن كلمته “تأجلت إلى ما بعد إطلاق رحلة ستارشيب 9 الليلة” من دون الخوض في التفاصيل.

وسعت “سبايس إكس” ورواد فضاء في الحكومة الأميركية خلال الأعوام القليلة الماضية لإرسال بعثات للمريخ الذي يبعد عشرات الملايين من الأميال عن الأرض، لكنهم يواجهون صعوبات.

المصدر: الاندبندنت