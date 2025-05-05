ماسك: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحل مكان موظفي الحكومة

وصف إيلون ماسك الحكومة الأميركية بأنها غير فعالة، وقال إنه ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي ليحل محل الوظائف التي يؤديها حاليا بعض الموظفين العموميين، وفقا لشخص حضر الجلسة المغلقة في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن.

وفي محادثة واسعة النطاق يوم الأحد مع الممول مايكل ميلكن، تحدث ماسك أيضًا عن شركته المتخصصة في زراعة الدماغ، “Neuralink”، والتطورات الجارية في “سبيس إكس”، بحسب ما نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

تأتي تعليقات ماسك في الوقت الذي يستعد فيه لإنهاء دوره في قيادة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، المشروع الرائد لإدارة ترامب الذي يهدف إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وخفض التكاليف، وتفكيك الوكالات، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقد صرّح ماسك، أغنى رجل في العالم، في الأسابيع الأخيرة بأن عمله مع وزارة كفاءة الحكومة قد شارف على الاكتمال.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ضغوطًا متزايدة لإعادة التركيز على شركة صناعة السيارات الكهربائية، في ظل تراجع المبيعات وتزايد مخاوف المستثمرين بشأن تشتت انتباهه.

وفي مكالمة هاتفية أخيرة لمناقشة الأرباح، صرّح ماسك بأنه سيخصص وقتًا أطول بكثير لشركة تسلا بدءًا من مايو.

في عامه الثامن والعشرين، يجمع مؤتمر ميلكن كبار القادة الماليين وصانعي السياسات والمشاهير في بيفرلي هيلز لاستكشاف التقاطع بين الأعمال والتحديات العالمية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الخزانة سكوت بيسنت الجلسات يوم الاثنين بمحاضرة حول أسواق رأس المال العالمية.

المصدر: مواقع