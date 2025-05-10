بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة فقط على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن التسوية الدائمة والعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي المعترف به.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو، حيث شدد بوتين على أن روسيا تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات مع فلسطين، مشيرًا إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين الشعبين الروسي والفلسطيني.

وقال بوتين: “نحن نتابع بقلق وتعاطف بالغ ما يجري في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أودت الأحداث الأخيرة بحياة أكثر من 51 ألف شخص”، مضيفًا أن القرارات التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعيق إيصال المواد الأساسية والكهرباء، تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل خطير.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده على استعداد لمناقشة إجراءات إضافية قد تتخذها موسكو لتهدئة الوضع في المنطقة.

من جانبه، أعرب محمود عباس عن تقديره العميق للمواقف الروسية الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما في المحافل السياسية والاقتصادية الدولية، مجددًا التأكيد على أن روسيا طالما وقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال عباس خلال اللقاء: “نشكر روسيا على مواقفها الثابتة، وعلى دعمها المتواصل لحقنا في إقامة دولتنا المستقلة. نحن نعلم أن روسيا تقف دومًا إلى جانب العدالة”.

وأضاف عباس: “نشعر بالفخر لمشاركتنا في احتفالات النصر على الفاشية، وندرك أن شعوب الاتحاد السوفيتي دفعت ثمناً باهظاً لتحقيق هذا الانتصار، الذي نعتبره أيضًا عيدًا للشعب الفلسطيني”.

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى موسكو يوم الخميس للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: مواقع