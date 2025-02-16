“البعث” دان الاعتداء على المعتصمين في طريق المطار: لعدم زج الجيش بالخلافات الداخلية

استنكرت القيادة المركزية لحزب “البعث العربي الاشتراكي” في لبنان في بيان له السبت “الاعتداء على المعتصمين السلميين على طريق مطار بيروت والذي جاء بدعوة رسمية من حزب الله، المعروف عنه التزامه بإلزام جماهيره بالانضباط وعدم قبول أي تجاوزات قد تحدث في مثل هذه الفاعليات”.

وأضاف البيان “كان لافتًا بالنسبة الينا أن يبادر عناصر من الجيش اللبناني الذي نجلّه ونحترمه ونحرص على عدم زجه في أي خلافات داخلية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وسماع رشقات رصاص أثناء إلقاء نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي كلمته التي عبر فيها عن موقف وطني رافض للإملاءات الأميركية والصهيونية”.

وأشار البيان إلى أن “الدستور اللبناني واضح في ضمان حماية حق أي مواطن في التعبير عن رأيه إلا إذا كنا قد انتقلنا من زمن التغني بوطن الحريات المقدسة إلى زمن الرضوخ لأوامر عوكر”.

واكد البيان أن “المرحلة الحالية تتطلب التعاطي بحكمة وروية واتزان بعيدا عن لغة الاستقواء أو الاستعلاء مع ضرورة استذكار تجارب الماضي التي علمتنا أن أي محاولة لعزل أي مكون لبناني لا تؤدي إلا إلى حروب وصدامات لا أحد يريدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام