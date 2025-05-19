تعميم بخصوص دخول السوريين الى لبنان

أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت العميد الإداري جوني الصيصة تعميما إلى كل شركات الطيران حول شروط دخول السوريين الى لبنان.

وجاء في التعميم: “عطفا على التعميمين 1584/ م. د. ص، تاريخ 17/2/2025، رقم 1627 م. د. ص تاريخ 18/2/2025، يطلب إلى كل شركات الطيران التأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا، مرورا بلبنان، عبر مطار رفيق الحريري، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن 6 أشهر في الخارج، ولا يستفيد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، إذ ستتم إعادتهم على الطائرة نفسها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام