يديعوت أحرونوت” العبرية: مؤشرات لتنفيذ إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسر يوم السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 10:56

يديعوت أحرونوت” العبرية: مؤشرات لتنفيذ إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسر يوم السبت

منذ 55 mins 13 February، 2025
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