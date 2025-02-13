وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,239 شهيدا و111,676 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2025 - 14:00

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,239 شهيدا و111,676 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 36 mins 13 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة