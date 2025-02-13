صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصادر: “إسرائيل” طلبت تأجيل انسحاب “الجيش” من 5 مواقع في جنوب لبنان وأن الولايات المتحدة لم تقرر بعد الموافقة أو رفض طلبها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 17:06

صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصادر: “إسرائيل” طلبت تأجيل انسحاب “الجيش” من 5 مواقع في جنوب لبنان وأن الولايات المتحدة لم تقرر بعد الموافقة أو رفض طلبها

منذ 57 mins 13 February، 2025
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