الرئيس عون: المغتربون هم العامود الفقري للبنان

أشاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “بالمغتربين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم”. واعتبر انهم “لطالما كانوا العمود الفقري للبنان وأثبتوا ذلك خصوصا بعد الازمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019”.

وشدد عون أمام وفد من “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” الخميس على أن “المغترب لديه إيمانا بوطنه لكنه يحتاج إلى أن يثق بحكومة بلده ليقدم على الاستثمار فيه وبهذا يستفيد لبنان من نجاح مغتربيه”، ولفت الى ان “كثيرين ممن يتعاطون السياسة في لبنان ليسوا رجال سياسة ولا رجال دولة، بل رجال سلطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام