عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الخميس 13-2-2025

العناوين

البناء:

-ترامب ينعطف نحو التفاوض مع موسكو للتفاوض على حساب أوروبا وأوكرانيا

-نتنياهو يتراجع عن التهديدات ويستعدّ لتلبية مطالب حماس وقبول العودة للتبادل

– بري: ما نسبته قناة «الحدث» عن موافقته على تمديد وقف النار مختلق ومزيّف

النهار:

-المواجهة الأولى للحكومة مع إسرائيل

-الحريري لاقوني في الساحة

-مهرجان برلين ضوء على اللجوء السوري في ألمانيا

الأخبار:

-الصحة في البيانات الوزارية… جعجعة بلا طحين

-المفاعيل السلبية مستمرة لعامَي 2025 و2026: الـUNDP تتوقع انكماشاً اقتصادياً بـ9.2%

-جولة صامتة للحريري: لا كلام قبل الجمعة

-العدو يدرس خياراته: استئناف الحرب ليس محتوماً

-تعرفات ترامب لا ترحم الحلفاء: “حربٌ” على جانبَي الأطلسي

اللواء:

-ضغط إسرائيلي جوّي لفرض تمديد مهلة الإنسحاب حتى 28 شباط

-رؤساء الحكومات في بعبدا والحريري لكلمة شاملة غداً.. ومراجعة البيان الوزاري اليوم

-الشهيد إلى الجنة والمجرمون إلى جهنم

-حكومة نواف سلام: بين تحديات الداخل وتطلعات الخارج

الشرق

-الحريري جال على الرؤساء والتقى دريان والسفيرة الأميركية

-الرئيسان عون وبري ينفيان مزاعم إسرائيل: لا تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار

الجمهورية:

-لبنان يطلب إلزام إسرائيل بالانسحاب

-الحريري: اسمعوني يوم الجمعة

الديار:

-«إسرائيل» تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي

ضغوط قصوى يمارسها لبنان الرسمي

-«الوطني الحرّ» وأكثرية سنيّة يدرسان حجب الثقة عن الحكومة

الاسرار

النهار:

-فيما امتلأت جميع الرحلات القادمة الى لبنان في اليومين

اللذين يسبقان تشييع السيد حسن نصرالله خصوصا من العراق وايران ودول اخرى، شرع عدد اخر من المسافرين بإلغاء حجوزاتهم طمن والى لبنان في 23 شباط خوفا

من عدم تمكنهم من الوصول طالى المطار او مغادرته اذا كانوا من الواصلين اذ ستتم مراسم الدفن على طريق المطار وسط حشود ستؤدي حتماً الى اقفال الطرق.

-لوحظ أنه بعد “الطحشة” على التوزير، فإن محازبين كثر رفعوا سيرهم الذاتية الى رؤساء أحزابهم وزعاماتهم ومرجعياتهم السياسية، ربطاً بالتعيينات المرتقبة بعد نيل

الحكومة الثقة.

-يشغل المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي الرأي العام ووسائل الإعلام رغم انه لا يقدم جديداً بل يكرر تغريداته السابقة مراراً في شأن تمديد بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.

-تتعرض هواتف إعلاميين وعسكريين لاختراقات من خارج لبنان وترسل عبر ارقامهم رسائل تسأل عن حسابات مالية وبطاقات مصرفية قبل ان تتضح حقيقة ما يحصل.

-يبدو ان موضوع تهجير الشيعة من قرى متداخلة مع الأراضي السورية واختطاف من يرفض منهم المغادرة يتحول الشغل الشاغل لـ”حزب الله” اذ يتحول تهديداً وجودياً لا يمكن معه اطلاق “مقاومة” كما يجري مع اسرائيل

اللواء:

همس

-يتجه رئيس دولة عربية كبرى، لتأخير سفره إلى دولة كبرى إلى ما بعد القمة العربية المخصصة لإعلان موقف عربي موحد من خطة تهجير سكان غزة.

غمز

-دفعت جهات إلى إيجاد بلبلة لجهة استقرار تزويد المؤسسة بالكهرباء للبنانيين، مع انتقال الوزارة من جهة سياسية إلى جهة أخرى مخاصمة..

لغز

-وفقاً لأوساط دبلوماسية، عاشت لسنوات في واشنطن، فإن الهدف البعيد لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، ابتزاز مالي للدول العربية الثرية

الجمهورية:

-سارعت أحزاب إلى وضع ممثلين لها داخل وزارات سمّت وزراءها ما يشكّل ضغطاً عليهم وعلى استقلاليتهم

-ارتكب أحد الوزراء »فاولا« مبكراً لم يكن مضطراً إليه، بزيارة في غير طمحلها، كما نُصِح بالتقليل من كثرة الكلام حفاظاً على صورته.

-يرى حزب بارز في ما يجري في منطقة حدودية أبعد من

مسألة تهريب والإشكالات، ويربط الاحداث الجارية هناك باستكمال تطويقه

البناء:

خفايا

-قال مصدر سياسي بارز إن موقف رئيس الحكومة نواف سلام في ملف النزوح يشكل مخرجاً لائقاً لوزرائه الملتزمين بمواقف تبطن الدعوة لبقاء النازحين السوريين في لبنان سواء بسبب استفادتهم من خدمات منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الملف بأموال أجنبية أو لالتزامهم مع حكومات أجنبية بمواقف تستثمر على بقاء النازحين في لبنان. ونصح المصدر باعتماد كلام رئيس الحكومة عن العودة الآمنة والكريمة بدلاً من المصطلح الفاضح للعودة الطوعية.

كواليس

-قال دبلوماسي عربي مخضرم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهى الألعاب النارية التمهيدية للنقلة الفعلية في سياسته وهي الدخول الجدّي نحو إقفال ملف الحرب الأوكرانية لصالح تفاهم تخرج فيه روسيا رابحة على حساب أوروبا وتتبرأ أميركا من الهزيمة وتلقيها على الرئيس السابق جو بايدن. واعتبر أن كل عروض القوة التي قام بها ترامب بحق دول محسوبة على واشنطن في الجوار والمنطقة على طريقة المثل القائل “جحا ما فيه إلا على بيت خالته” وكانت كلها للتغطية على التنازلات التي سوف يتم تقديمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوقعاً مساراً مشابهاً في ملف تايوان مع الصين مقابل تفاهمات اقتصادية لتقاسم الأسواق والاستثمارات والشركات مع الصين، بعد انتهاء المفاوضات حول أوكرانيا التي من الممكن إسناد إدارتها للصين تحت عنوان المبادرة الصينيّة

المصدر: صحف