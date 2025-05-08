لافروف: إغلاق بعض الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام ضيوفنا أمر مشين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إغلاق عدد من الدول الأوروبية للمجال الجوي أمام الزعماء الأجانب الراغبين في الوصول إلى موسكو بحلول التاسع من مايو/ايار أمر مشين ومخز.

وأشار لافروف في حديث له الاربعاء إلى أن “الاتحاد الأوروبي ينتظر أولئك الذين يبشرون بالقيم النازية مثل فلاديمير زيلينسكي وفريقه، فيما تريد بروكسل حرمان أولئك الذين يدافعون عن الذاكرة التاريخية مع روسيا من جميع الحقوق”.

يذكر أن إستونيا قد حظرت استخدام مجالها الجوي للطائرات التي تقل ممثلي الدول الأجنبية إلى موسكو لحضور الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فيتشيرني نوفوستي” أن ليتوانيا ولاتفيا أغلقتا مجالهما الجوي أمام طائرة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وبعد هبوط طائرة الرئيس فوتشيتش، التي كانت متجهة إلى موسكو، اضطراريا في باكو، أقلعت في وقت سابق، ووصل الرئيس الصربي إلى العاصمة الروسية مساء الاربعاء للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.

المصدر: روسيا اليوم