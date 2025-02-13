“حماس”: نؤكد الاستمرار في تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه

أعلنت حركة حماس استمرارها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، ووفقًا لروزنامتها وشروطها، مشيرةً إلى أنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لمناقشة مجريات تنفيذ الإتفاق، خاصة بعد خروقات الاحتلال.

وكشفت الحركة أن وفدها عقد اجتماعًا في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، كما أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري، مؤكدةً أن الاتصالات ركزت على تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا، وإدخال البيوت الجاهزة بشكل عاجل.

كما أعلنت أن الاتصالات تطرقت إلى إدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، مضيفةً أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية، فيما أكد الوسطاء في مصر وقطر مواصلة جهودهم لإزالة العقبات وسد الثغرات.

المصدر: مواقع