الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 20:10

الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
الدفاع المدني
لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الخميس عن انتشال أشلاء شهيد عند مدخل محلة وادي قيس في بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال البيان إن “فرق الإنقاذ تواصل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، تنفيذ عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح”.

واضاف البيان انه “بتاريخ ١٣-٠٢-٢٠٢٥، تمكنت الفرق المختصة من انتشال أشلاء شهيد عند مدخل محلة وادي قيس – الخيام، حيث تم نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، بإشراف الجهات المختصة لتحديد هويته”.

واكد البيان “استمرار مديرية الدفاع المدني في تنفيذ مهامها الإنسانية والوطنية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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