انتخاب الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست (ليون الرابع عشر) باباً جديداً

أعلن الفاتيكان أن الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست أصبح اليوم الخميس أول بابا يتحدر من الولايات المتحدة وقد اتخذ له اسم ليون الرابع عشر.

والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعداً مقرباً من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بأنه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.

وتصاعد الدخان الأبيض اليوم الخميس في الساعة 18:08 (16:08 توقيت غرينتش) من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، الأمر الذي يعني انتخاب بابا جديد خلفاً للبابا الراحل فرنسيس من جانب الكرادلة الناخبين الـ133 الذين التأموا في مجمع منذ بعد ظهر الأربعاء.

ونال البابا المنتخب ثلثي الأصوات، بعد جلسات اقتراع مغلقة جرت بسرية تامة.

وارتفعت صيحات آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بعد تصاعد الدخان الأبيض معلناً انتخاب بابا جديد، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس”.

المصدر: فرانس برس