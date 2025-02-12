الخط الساخن | قصص الصمود تسطرها عزيمة الأهل في عيناتا

في حلقة “الخط الساخن” التي أعدتها ديمة جمعة بعنوان “في عيناتا قصص الصمود تسطرها عزيمة الأهل”، جالت كاميرا البرنامج في أحياء القرية لتنقل حجم الدمار الذي خلفه العدو الإسرائيلي، والذي قابله أهالي البلدة بعزيمة وإصرار على العودة رغم كل التحديات.

تحدث رئيس بلدية عيناتا، رياض فضل الله، عن تاريخ البلدة المقاوم وصمود أهلها وعودة النازحين خلال الحرب، ونفض الركام وإعادة البناء.

وفي مقابلة معها، تحدثت ليلى غانم، مسؤولة الهيئات النسائية في عيناتا، عن الأنشطة التي ترعاها الهيئات النسائية، وبالتحديد تلك التي تأخذ منحى دينيًا، وتشهد بعمق امتنان أهالي القرية لما قدمه شهداؤها.

شرح هادي خنافر، المسؤول الإعلامي لتحضيرات تشييع شهداء عيناتا، مراسم تشييع شهداء عام 2024، وعن المعلم الجهادي في وسط القرية الذي يقصده الناس لزيارة الأضرحة المباركة.

توقف نجيب وهبي، مسؤول التواصل في عيناتا، عند عمل فرق الكشف في جهاد البناء لتقييم الأضرار والتعويض.

وخلال الجولة، التقى فريق العمل بالحاجة أم خليل قعفراني التي كانت تقدم الطعام للمجاهدين، كما قابلت حنان إبراهيم، والدة وزوجة شهيد في المقاومة الإسلامية.

وبين بيت الضيعة وبئر المياه التراثي، واللوحات المطلية على جدران المنازل، استكمل فريق العمل جولته ليلتقي بمحمد سمحات، موظف بلدية عيناتا، والمهندس حسين اللقيس من جهاد البناء، للاطلاع على تصليح أعطال الكهرباء والمياه والكشف على الأضرار.

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المصدر: موقع المنار