قوى الأمن تنعى شهيدها الرّقيب أول خليل فيّاض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 17:06

قوى الأمن تنعى شهيدها الرّقيب أول خليل فيّاض

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
الرقيب خليل علي فيّاض
لبنان

نعت المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب خليل علي فيّاض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جرّاء إطلاق العدوّ الإسرائيلي النّار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025.

“نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

– الرتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب خليل علي فيّاض

– تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل

– الوضع العائلي: عازب

– دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2019، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022

– رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.

خدم في: شعبة المعلومات.

مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.

مُنح التنويهات التّالية:

تنويه عدد/7/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي

تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، صادر عن المُدير العام لقوى الأمن الدّاخلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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