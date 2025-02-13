رسّامني ترأس اجتماعًا لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار: ضرورة البقاء على أتمّ الجهوزية لمواجهة أي مستجدات طارئة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني اجتماعًا موسّعًا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للطرق والمباني الدكتور غابي الحاج، ومدير الطرق حسام يوسف، ومدير الإدارة المشتركة منير صبح، إضافةً إلى المديرين الإقليميين للأشغال في جبل لبنان، الجنوب، البقاع، والشمال، وعدد من المعنيين في الوزارة، وذلك لمتابعة سير أعمال ورش تصريف مياه الأمطار المستمرة في مختلف المناطق، إلى جانب إعداد تصور جديد للملفات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدّة.

وأكد الوزير رسّامني خلال الاجتماع: “نتابع اليوم مع المعنيين في الوزارة سير الأعمال، ونعمل على تأكيد الجهوزية ووضع خطة استباقية لتنظيف وتعزيل مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والمناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وذلك خلال موسم الأمطار الحالي”. كما أشار إلى أن أحد الأهداف الأساسية للاجتماع هو إجراء تقييم موضوعي للمشكلات الفنية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجتها، حرصًا على السلامة العامة.

وختم الوزير بالتأكيد على “ضرورة البقاء على أتمّ الجهوزية لرفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية ولمواجهة أي مستجدات طارئة”، مشددًا على “ضرورة التزام المديريات الإقليمية للأشغال باتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون إقفال الطرق جراء تراكم الثلوج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام