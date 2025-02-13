الرئيس بري استقبل بو حبيب والحلبي وتسلّم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية والمغتربين السابق عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما تابع رئيس المجلس المستجدات خلال استقباله وزير التربية والتعليم السابق عباس الحلبي.

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، استقبل الرئيس بري وفدًا من كتلة “الوفاء للمقاومة” ضمّ رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي. وقد سلّم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ”حزب الله” الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام