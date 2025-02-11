بالفيديو | هذا هو خط مسار مشيّعي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 18:58

بالفيديو | هذا هو خط مسار مشيّعي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين

منذ 57 mins 11 February، 2025
هذا هو خط مسار مشيّعي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين
تقارير مصورة - لبنان

يعرض موقع المنار الإلكتروني مشاهد جوية لخط مسار مشيّعي الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في يوم 23 شباط القادم.

وأعلن الشيخ علي ضاهر، منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء تفاصيل مراسم التشييع. وأوضح الشيخ ضاهر أن “التجمع الرئيسي سيكون داخل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وهو المكان الأنسب لاستيعاب الحضور”.

وتابع الشيخ ضاهر أن الفقرات المقررة هي: تلاوة قرآنية، ثم النشيد اللبناني ونشيد حزب الله، ثم دخول النعشين المباركين على آلية مخصّصة لذلك، ثم كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ثم صلاة الجنازة، ومن ثم بدء مسيرة التشييع إلى مكان المدفن الشريف.

المصدر: وكالة يونيوز

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