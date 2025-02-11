بالفيديو | هذا هو خط مسار مشيّعي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين

يعرض موقع المنار الإلكتروني مشاهد جوية لخط مسار مشيّعي الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في يوم 23 شباط القادم.

وأعلن الشيخ علي ضاهر، منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء تفاصيل مراسم التشييع. وأوضح الشيخ ضاهر أن “التجمع الرئيسي سيكون داخل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وهو المكان الأنسب لاستيعاب الحضور”.

برنامج مراسم تشييع سيد شهـداء الامة السيد حسن نصر الله و الشهيد الهاشمي السـيد هاشم صفي الدين pic.twitter.com/J2L5qCQ8FY — قناة المنار (@TVManar1) February 11, 2025

وتابع الشيخ ضاهر أن الفقرات المقررة هي: تلاوة قرآنية، ثم النشيد اللبناني ونشيد حزب الله، ثم دخول النعشين المباركين على آلية مخصّصة لذلك، ثم كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ثم صلاة الجنازة، ومن ثم بدء مسيرة التشييع إلى مكان المدفن الشريف.

المصدر: وكالة يونيوز