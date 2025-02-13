الطقس في لبنان: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة ليلًا

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسُحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصًا على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلًا. كما تنخفض نسبة الرطوبة، ويُحذَّر من تشكُّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الحالة العامة:

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة، ما يؤدي إلى طقس ماطر أحيانًا مع رياح نشطة، وتساقط ثلوج على المرتفعات المتوسطة. ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى فجر يوم الجمعة، حيث يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

⚠ تحذير: يُحذَّر من تشكُّل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

📌 ملاحظة: معدّل درجات الحرارة لشهر شباط:

في بيروت بين 11 و19 درجة

في طرابلس بين 8 و19 درجة

في زحلة بين 3 و13 درجة

الطقس المتوقع في لبنان:

🔹 الخميس:

يكون الطقس غائمًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدّلاتها الموسمية. يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات صباحًا، وتهطل أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة أحيانًا مع احتمال حدوث برق ورعد. تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 65 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر. ومع حلول المساء، تتراجع حدة الأمطار مع حدوث انفراجات واسعة، ويتحوّل الطقس إلى غائم جزئيًا. يُحذَّر من تشكُّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر ليلًا.

🔹 الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلًا. تنخفض نسبة الرطوبة، ويُحذَّر من تشكُّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

🔹 السبت:

غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، التي تعود إلى معدّلاتها الموسمية. يبقى خطر تشكُّل الجليد على المرتفعات التي تعلو عن 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

🔹 الأحد:

غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع تشكُّل الضباب على المرتفعات. يُتوقَّع تساقط رذاذ متفرق في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل: بين 11 و17 درجة

بين فوق الجبال: بين 2 و8 درجات

بين في الداخل: بين 2 و10 درجات

عناصر الطقس الأخرى:

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، شمالية غربية ليلًا، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 20 و65 كم/س .

جنوبية غربية نهارًا، شمالية غربية ليلًا، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين . مدى الرؤية: جيد على الساحل، وسيئ على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

جيد على الساحل، وسيئ على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55% و80% .

بين . حال البحر: مائج، ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر .

مائج، ارتفاع الموج بين . حرارة سطح الماء: 18 درجة مئوية .

. الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام