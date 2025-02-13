صفقة تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن: الإفراج عن ألكسندر فينيك مقابل مارك فوغل

أعلن الكرملين امس الأربعاء عن صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة، تقضي بإطلاق سراح مواطناً روسياً من السجون الأميركية مقابل الإفراج عن الأميركي مارك فوغل الذي كان محتجزاً في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الروسي المفرج عنه سيعود إلى وطنه في الأيام المقبلة، وأن اسمه لن يتم الكشف عنه إلا بعد وصوله إلى روسيا.

لكن وبحسب البيت الأبيض، فإن الروسي ألكسندر فينيك، “الذي أدين سابقاً في فرنسا، كان ينتظر الحكم في الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال”، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: “كما تعلمون، لقد أكدنا أن روسيا ستعيد ألكسندر فينيك إلى وطنه قريباً، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أنشطته غير القانونية”.

وكان ألكسندر فينيك قد حُكم عليه في فرنسا بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال، قبل أن يتم تسليمه للولايات المتحدة حيث كان ينتظر النطق بالحكم في قضية تتعلق بغسل الأموال، وكان من المقرر أن يصدر الحكم في حزيران/يونيو 2025.

وفي تفاصيل الصفقة، سيتم إعادة ألكسندر فينيك إلى روسيا قريباً، بعد أن كان قد حكم عليه في فرنسا بخمس سنوات سجن بتهمة غسل الأموال، قبل أن يُسلم إلى الولايات المتحدة حيث كان ينتظر الحكم في حزيران/يونيو 2025.

من جهة أخرى، تم الإفراج عن الأميركي مارك فوغل، الموظف السابق في السفارة الأميركية في موسكو، الذي أُلقي القبض عليه في عام 2021 بتهمة تهريب المخدرات، وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا.

وتعليقاً على عودة فوغل، قال ترامب إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة “بشكل جيد للغاية”، معرباً عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل “بداية” لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

المصدر: مواقع احبارية