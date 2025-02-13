من العديسة إلى كفركلا.. الاحتلال يمعن في التدمير والتفجيرات مستمرة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها العدواني في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، مستهدفة البلدات الجنوبية بعمليات تفجير وإحراق ممنهجة في خرق صارخ لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسلنا في الجنوب بأن المشهد ذاته يتكرر في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، حيث تشهد بلدة العديسة—إحدى البلدات التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال الصهيوني—تصعيدًا ممنهجًا في جرائم العدو وانتهاكاته المستمرة لوقف إطلاق النار. ويواصل الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، مستهدفًا المنازل بالتفجير والإحراق المنهجي، حتى بات من المستحيل العثور على منزل في البلدة لم تطله بصماته الإجرامية، كما هو الحال في سائر القرى الحدودية. الغارات الجوية، التفجيرات العشوائية، والاقتحامات التي تنتهي بإضرام النيران في البيوت، أصبحت جميعها مشهدًا يوميًا يعكس إمعان الاحتلال في تدمير كل ما تبقى من الحياة في هذه المنطقة”.

وأفاد مراسلنا عن توغل لقوات العدو في أطراف بلدتي ربّ تلاتين والطيبة، حيث يقع أحد معامل الحجارة المتوقفة عن العمل منذ بداية العدوان، وعمدت إلى إحراق آليات ثقيلة، من بينها حفارة (بوكلين) وجرافة، بالإضافة إلى منشآت مدنية داخل المعمل. وهذا الفعل ليس سوى عملية انتقامية، وإفراغ لحقد وإجرام ممنهج ضد كل من يرى في المقاومة مشروعًا وطنيًا للدفاع عن هذه الأرض.”

وأردف قائلا: “نحن نتحدث عن أيام قليلة تفصلنا عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، ومع ذلك، يفرغ العدو كل حقده وإرهابه على المنازل المدنية في هذه البلدة وسائر البلدات الحدودية. خلال الساعات الأخيرة، استهدفت التفجيرات المعادية قرى حولا، ميس الجبل، عيترون، ومارون الراس، حيث تتعرض هذه البلدات بشكل يومي لاعتداءات ممنهجة. أما في كفركلا، فقد شهدت البلدة 5 تفجيرات ليلة أمس وحدها. كل هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة، فيما أصبحنا على موعد قريب مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.”

المصدر: موقع المنار