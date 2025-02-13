ترامب: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس “عمليًا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس من “العملي” منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي يخوضه هذا البلد ضد روسيا.

وجاءت تصريحات ترامب خلال دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض بعد ساعات على محادثات هاتفية منفصلة أجراها مع الرئيسَين الأوكراني والروسي تعهّد إثرها “إطلاق مفاوضات فورية لإنهاء الحرب”.

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ترامب “فرص التوصل إلى سلام” في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “تحدّثنا طويلًا عن فرص التوصل إلى سلام”، لافتًا إلى أنّ ترامب شاركه “تفاصيل حديثه مع بوتين”.

ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها “طويلة وجوهرية جدًا”، قائلا إنه “يأمل في أن تتمكّن واشنطن من دفع روسيا وبوتين نحو السلام”.

المصدر: وكالات