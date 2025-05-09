حزب الله يرد على ماكرون: مواقف عدائية وصادمة تثير الهواجس

ردّ مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله، السيد عمار الموسوي، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس السوري، والتي قال فيها إن “فرنسا تلعب دورًا أساسيًا في التعاون، وهذا التعاون سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ضد حزب الله، وسنستمر في ضمان الاستقرار في سوريا ولبنان”.

واعتبر الموسوي أن تصريحات ماكرون “تندرج مرة أخرى في سياق مواقف عدائية وصادمة، من دون مبرّر واضح، وبلا فهم حقيقي لأبعادها ومراميها، ما يثير الكثير من الهواجس وعلامات الاستفهام”.

وتابع قائلاً: “من هي الجهات التي يشير إليها ماكرون بوصفها أطرافًا في هذا التعاون؟ وما هي المهام التي ينوي القيام بها؟ وهل هو فعلاً حريص على الاستقرار في سوريا ولبنان؟ أم أن حديثه لا يعدو كونه محاولة لاسترضاء بعض الدول الإقليمية وتوجيه رسائل سياسية على حساب الحقائق والمواقف المبدئية؟”.

كما أشار الموسوي إلى ما وصفه بـ”التقصير الفرنسي في أداء الدور المنوط بها كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني”، منتقدًا الاكتفاء بـ”موقف المتفرج إزاء أكثر من ثلاثة آلاف خرق واعتداء صهيوني منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي”.

المصدر: العلاقات الإعلامية