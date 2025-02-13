مادورو مرحباً بمحادثات بوتين وترامب: العالم يواصل مسيرته نحو تعدد الأقطاب

رحّب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو فجر الخميس، بمحادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب.

وأمل مادورو أن “يواصل العالم مسيرته نحو تعدد المراكز والأقطاب”.

ولفت مادورو إلى أن بلاده تدعم علاقات السلام الجديدة، مطالباً بوقف المؤامرات للوصول إلى عالم يحترم ثقافة وهوية وحق الوجود لجميع شعوب الجنوب.

وأمس الأربعاء، أجرى الرئيسان الروسي والأميركي، اتصالاً هاتفياً مطوّلاً، للمرة الأولى من تولى ترامب منصبه، اتفقا فيه على بدء إجراء المفاوضات من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

المصدر: مواقع اخبارية