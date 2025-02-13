البرازيل | نقل 10 أشخاص إلى المستشفى جراء حريق ضخم في مصنع أزياء بمدينة ريو دي جانيرو

اندلع حريق، في مصنع بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يُنتج الأزياء الخاصة بكرنفال المدينة الشهير، مما أدى إلى نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، وفقا لبيان صادر عن إدارة الصحة بولاية ريو.

وتم نقل الضحايا في سيارات الإسعاف وأدخلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم لحروق في مجرى الهواء بعد استنشاقهم الدخان السام، فيما أوضحت إدارة الصحة أن ثمانية منهم في حالة خطيرة، بينما استقرت حالة اثنين آخرين.

وأفادت فرقة الإطفاء العسكرية في ريو، في بيان، بأن حوالي 90 من رجال الإطفاء كافحوا الحريق وتمكنوا من إنقاذ 21 شخصًا.

كما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ العمال الذين كانوا عالقين في الطابق العلوي عن طريق قطع النوافذ الفولاذية ووضع سلم لمساعدتهم على النزول.

وأغلقت هيئة الدفاع المدني في الولاية المصنع والمبنى المجاور له بالكامل، بسبب الأضرار التي لحقت بهما واحتمال انهيارهما، وفقًا لما أعلنه عمدة ريو، إدواردو بايس، على منصة إكس.

المصدر: وكالات