الخارجية الصينية: غزة للفلسطينيين ونُعارض التهجير القسري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 01:44

الخارجية الصينية: غزة للفلسطينيين ونُعارض التهجير القسري

منذ 22 mins 13 February، 2025
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