قوات الإحتلال تشن حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 07:52

قوات الإحتلال تشن حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس

منذ 9 mins 13 February، 2025
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