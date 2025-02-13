حماس دانت ترحيل العدو لأسرى من القدس المحتلة: لرص الصفوف وتعزيز المقاومة والتصدي للعدوان

دانت حركة حماس في بيان لها الاربعاء قرار الاحتلال الاسرائيلي بترحيل الأسيرة تسنيم عودة والأسير محمد أبو حلوة والمحررة زينة بربر وعائلاتهم من القدس المحتلة. واعتبرت ذلك إجراء همجيا يهدف إلى تفريغ المدينة من أهلها واستكمال مخطط التهويد والتوسع الاستيطاني.

وحذرت حماس من “تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين، بما في ذلك القمع، والإبعاد وهدم المنازل”، واكدت أن “هذه السياسات لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني”.

ودعت حماس “جماهير القدس والضفة وكافة القوى والفصائل إلى رص الصفوف وتعزيز المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه حتى تحقيق الحقوق الوطنية كاملة”.

المصدر: فلسطين اليوم