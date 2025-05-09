بوتين في ذكرى النصر بالحرب العالمية الثانية: روسيا ستبقى سدا منيعا بوجه النازية

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المواطنين الروس بالذكرى الثمانين للنصر العظيم في الحرب العالمية الثانية، واكد أن “روسيا ستواصل مكافحة النازية وستبقى سدا منيعا في وجهها”.

وقال بوتين في كلمته التي ألقاها في مستهل العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو إن “مشاعر الفرح والحزن والفخر والامتنان توحدنا اليوم وننحني أمام الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل النصر ومنحونا الحرية والسلام وأنقذوا الوطن وعلمونا حماية الوطن والدفاع عن مصالحنا القومية”، وتابع “نحفظ بإخلاص ذكرى هذه الأحداث التاريخية للانتصار وواجبنا الدفاع عن تاريخ مقاتلي الجيش السوفيتي والنصر والمأثرة العظيمة التي سطرها مواطنونا بمختلف قومياتهم، وسنقف في وجه كل من يحاول تزييف التاريخ”.

واضاف بوتين “لقد تلقى الاتحاد السوفيتي الضربة الكبرى وحمل ملايين الآمنين من أبناء شعبنا السلاح وخاضوا معارك موسكو وستالينغراد وكورسك الملحمية”، ولفت الى ان “هدف احتلال الاتحاد السوفيتي تحطم على صخرة الشعب السوفيتي بقومياته وأطيافه، ننحني إجلالا لكل من ضحى من أجل النصر”، وقال “نثمن المساهمة الكبرى في نجاحنا متجسدة في بطولة الحلفاء وبينهم جنود الصين الأشاوس”، وأكد ان “روسيا تقدر عاليا مساهمة حلفائها في تحقيق النصر وسنستمر بتقدير المحاربين القدامى وما قدموه للوطن”.

وشدد بوتين على انه “دائما نعتمد على وحدتنا في الحرب والسلم للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية باسم مصلحة روسيا العظيمة”، وتابع “المجد للشعب المنتصر”، وقال “روسيا جمعاء تشد على أيدي المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا وتفخر بصمودهم ونقدر عاليا المساهمة في النصر المشترك للشعب الصيني الصديق”، واكد “روسيا ستظل دائما سدا منيعا لا يدحر في وجه النازية وستقاتل دائما ضد النازية”.

يذكر انه بالمناسبة، أقيم عرض عسكري بالساحة الحمراء في موسكو بمناسبة بحضور بوتين وحشد من قادة وزعماء العالم، وقد وانطلق العرض في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي بحمل حرس الشرف العلم الروسي وراية النصر على النازية التي رفعت في برلين قبل 80 عاما.

المصدر: روسيا اليوم