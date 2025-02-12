البيت الأبيض: ترامب وملك الأردن عقدا اجتماعا وديا مثمرا جرى خلاله بحث الوضع في قطاع غزة

ناقش الرئيس ترامب والملك عبد الله الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن حماس وكذلك قادة المنطقة، يفهمون خطورة الوضع جاء ذلك في إجتماع عقد، وصفه البيت الأبيض أنه وديا ومثمرجرى خلاله بحث الوضع في قطاع غزة.

كما وناقش الزعيمان هدف الرئيس المتمثل في ضمان إعادة بناء غزة بشكل أفضل بعد انتهاء الصراع، وتوفير الخيارات لشعب غزة التي تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، وخالية من طغيان حماس بحسب بيان صدرعن البيت الأبيض. وبدورههنأ الملك الأردني الرئيس ترامب على أسابيعه الأولى الناجحة للغاية في منصبه”.

وبحسب البيان شكر عبد الله الثاني “الرئيس الأميركي على قيادته في تأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية. وأكد الرئيس على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، وشكر جلالته على التزام المملكة الطويل الأمد بتعزيز السلام الإقليمي ودفعه إلى الأمام”.

وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن “الرئيس ترامب والملك عبد الله ناقشا الوضع في قطاع غزة. وأكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن حماس وكذلك قادة المنطقة، يفهمون خطورة الوضع”.

وأضاف البيان: “ناقش الزعيمان هدف الرئيس المتمثل في ضمان إعادة بناء غزة بشكل أفضل بعد انتهاء الصراع، وتوفير الخيارات لشعب غزة التي تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، وخالية من طغيان حماس”.