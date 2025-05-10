ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فوري وشامل بين باكستان والهند بعد أيام من تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقال ترامب في حديث له السبت إن “الاتفاق تم بوساطة ادارته بعد ليلة طويلة من المحادثات مع الجانبين”.

من جهته اعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أن إسلام آباد ونيودلهي وافقتا على وقف إطلاق نار بمفعول فوري مشيرا إلى أن ثلاثين دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية.

كما أعلنت الهند أن وقف اطلاق النار أبرم عبر تفاوض مباشر بين الطرفين وشمل كل العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا.

وعلى الفور، أعلنت هيئة الطيران الباكستانية إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات بعد أيام من الإغلاق بسبب الهجمات المتبادلة.

المصدر: قناة المنار