إصابات واعتقالات بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في رام الله والبيرة بالضفة المحتلة

أُصيب عدد من الشبان واعتُقل آخرون خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في عدة بلدات بمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية “في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون الإبلاغ عن إصابات”، وتابتعت “في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ونفذت عمليات تفتيش، تخللتها اعتقالات لم يُعرف عددها حتى اللحظة”.

واضاف المصادر انه “في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أُصيب شاب برصاص الاحتلال في الفخذ، إثر اقتحام نفذته قوة راجلة من جيش الاحتلال، وتمركزت وسط القرية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم، قبل أن يُنقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج”، ولفتت الى انه “في بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان خلال تواجدهم في أحد شوارع البلدة، واستولت على مركبة أحدهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام