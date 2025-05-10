العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان السبت “بإلقاء محلقة صهيونية معادية قنبلتين صوتيتين على منطقة وادي العصافير جنوب مدينة الخيام جنوب لبنان”، وتابع “نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية في اجواء عدد من البلدات والقرى الجنوبية”.

وفي حصيلةٍ رسميةٍ للخروقاتِ والاعتداءاتِ الاسرائيلية منذُ السابعِ والعشرينَ من تشرينَ الثاني الماضي ولغايةِ صباح السبت.

بلغَ عددُ الخروقاتِ البرية ألفاً وخمسَمئةٍ وخمسة وثلاثين (1535) خرقا، والخروقاتِ الجوية ألفاً وخمسمئة وتسعة عشر (1519) خرقا، فيما سُجِل أربعةٌ وسبعونَ (74) خرقًا بحريا، أي ما مجموعُه ثلاثةُ آلاف ومئة وثمانية وعشرون خرقًا وعدوانا.

أمّا عددُ الشهداءِ فبلغَ مئةً وستة وخمسين (156)شهيداً والجرحى ثلاثَمئة وثلاثة وسبعين (374) جريحا.

وهذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية، بما تشكله من خروقات فاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ترسم علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي لا سيما الدولتين الراعيتين للاتفاق(فرنسا والولايات المتحدة الاميركية)، كما تثير الاعتداءت الصهيونية تساؤلات حول قدرة الجهود الدبلوماسية والسياسية في حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية.

المصدر: قناة المنار