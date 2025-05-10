المستوطنون الصهاينة اعتدوا على قرية المغير برام الله في الضفة المحتلة

نفذت مجموعة من المستوطنين الصهاينة السبت اعتداءات جديدة في قرية المغير بمحافظة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع إغلاق مستوطنين آخرين لطريق يربط محافظتي سلفيت وقلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “المستوطنين هاجموا منطقة الخلايل في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أغلق آخرون شارعا على طريق وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية وهاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة”، وتابعت “أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله”.

وتواصل قوات العدو منذ صباح السبت إغلاق المدخل الغربي لقرية المغير بالاتجاهين، وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها.

وفي وقت سابق السبت، هاجم مستوطنون صهاينة في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين الصهاينة أقدموا على رش غاز الفلفل بوجه سكانه، واعتدوا على المواطن فرج عواد سليمان، وتسببوا بإصاباته واختناقه، على جانب ترويع أفراد أسرته”، وتابعت “كما جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، أراضي المواطنين ونصبوا بيوتا متنقلة، في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام