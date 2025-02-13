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February 13 2025 - 03:14

الولايات المتحدة | ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على بدء محادثات فورية بشأن أوكرانيا

منذ 55 mins 13 February، 2025
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتّفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بدء محادثات “فورًا” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتوقّع ترامب “وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا في مستقبل غير بعيد”، وقال إنّ “البلد الذي يتصدى لغزو روسي، سيحتاج في مرحلة ما إلى انتخابات جديدة”.

تصريحات ترامب جاءت خلال دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض بعد إعلانه أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت ترامب إلى أنّهما “اتفقا على إطلاق محادثات فورية لإحلال السلام في أوكرانيا”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه تحادث هاتفيًا أيضًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي “يريد السلام”، وفق ترامب.

المصدر: وكالات

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