قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال شرق طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 01:44

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال شرق طولكرم بالضفة الغربية

منذ 30 mins 13 February، 2025
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