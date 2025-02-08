الرئيس بري استقبل مورغان اورتاغوس: “إسرائيل” شر مطلق

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “إسرائيل هي شر مطلق وإستمرار إحتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته”.

كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله نائبة الموفد الاميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضع الميداني في الجنوب في ضوء إمعان العدو الاسرائيلي في خرق القرار الأممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار عبر إستمرارها إحتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية وحرقها ونسفها لعشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية إضافة لشن طيرانها الحربي والمسير عشرات الغارات الجوية مستهدفاً مناطق لبنانية عدة.

وشدد الرئيس بري أمام الموفدة الاميركية على “وجوب أن تلزم إدارتها كضامنة للإتفاق إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الاممي 1701 وفي مقدمها الإنسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني”، ونوه “بدور الجيش اللبناني وحرفيته بإنتشاره وفقا لما نص عليه الإتفاق”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان بحضور مستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، حيث جرى البحث بالأوضاع العامة لاسيما الوضع في الجنوب في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار واستمرار احتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام