النائب رعد بعد لقائه الرئيس بري : ما حصل إنتخابيا يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الحاج محمد رعد، مع وفد نواب “الكتلة”، ضم النواب : أمين شري ، حسن فضل الله ، علي عمار وحسين الحاج حسن . وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية ونتائج الانتخابات البلدية والاختيارية وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء تحدث النائب رعد :” نحن في “حزب الله” وكتلة “الوفاء للمقاومة”، لا يسعنا لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلا أن نمر في هذه الدار الوطنية لنحيي رمز المقاومة فيها ، ولنشد على ايدي دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لمواقفه الوطنية المقاومة ولحرصه على خيار المقاومة والتحرير وعلى خيار التنمية”.

أضاف :” وما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في المناطق والمحافظات كافة،إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية ، وكان وفيا لهذا الخيار ونحن من على هذا المنبر نوجه أسمى وأغلى وأطيب تحية، تحية وفاء وشكر لكل أهلنا المحبين الأوفياء الشرفاء المقاومين الذين يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان” .

وختم : “تحياتنا إلى كل اللبنانيين، أيضا في هذه المناسبة الوطنية التي تتناغم فيها قوى الجيش والشعب والمقاومة من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني الكبير الذي نعمنا بفيئه طوال 25 عاما مما مضى ، وسنعاود أن ننعم بفئيه فيما تبقى بعد إنجاز التحرير إن شاء الله في وقت قريب .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام