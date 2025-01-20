المنار إلى جانب المواطنين.. “صندوق الشكاوى” لمتابعة ملف الترميم بالتعاون مع جهاد البناء

تحت شعار “وعد والتزام”، ما زالت فرق جهاد البناء مستمرة في مهمة مسح أضرار العدوان الإسرائيلي ودفع التعويضات في مختلف المناطق التي تعرضت للقصف والدمار.

ومن المفترض أن تنتهي فترة دفع التعويضات للوحدات المتضررة والإيواء خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع. ومع هذه الجهود التي تمضي بوتيرة قياسية، يفتح جهاد البناء أيضاً باب المراجعة والاستفسار بشأن أي ملاحظة، ويتم البت فيها خلال يومين من تاريخ تقديمها.

يقول منسق ملف الترميم في مؤسسة جهاد البناء، المهندس حسين خير الدين، إن نسبة من قدموا مراجعات حول الاستمارات لا تتجاوز 10%، ومعظم هذه المراجعات تتعلق بمواعيد دفع التعويضات.

ويُقدر خير الدين أن فترة الانتهاء من مكننة الاستمارات ستستغرق 10 أيام، وبعدها تصبح جاهزة للصرف مباشرة. وأكد خير الدين أنه بعد الانتهاء من مكننة الاستمارات، سيتم إصدار بيان للتأكد من أن جميع المواطنين قد خضعت منازلهم للكشف وسجلوا بياناتهم في الاستمارة.

وبالتزامن مع عمل جهاد البناء، تنشط قناة المنار عبر فقرة “صندوق الشكاوى” لتكون صلة وصل بين المواطن والمؤسسة. تقول نهاية عجمي، منتجة برنامج الخط الساخن وفقرة “صندوق الشكاوى” في قناة المنار، إن الصندوق كان يتلقى استفسارات المواطنين والنازحين، وكان يتم حلها والرد عليها من قبل فريق عمل الصندوق بعيداً عن العرض التلفزيوني.

وبعد انتهاء الحرب، استأنف الصندوق عمله مباشرة على الشاشة، مما أتاح للمواطنين فرصة المراجعة في ملفات الإيواء ودفع التعويضات، بالإضافة إلى الإجابة على شكاوى تتعلق بالمياه والكهرباء والأسعار وغيرها .

وفيما يتعلق بملف الإيواء، تقول عجمي إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مختلف مسؤولي ملفات الإيواء في المناطق اللبنانية، الموزعين على المراكز المختلفة. هؤلاء المسؤولون على تواصل مستمر على مدار الساعة، ورغم الضغط الكبير الذي تعانيه الفرق، يتم الرد على كل الاستفسارات يومياً وبوتيرة سريعة. وأوضحت أن معالجة كل عقار تتم بشكل منفصل، مع توثيق جميع التفاصيل مثل الاسم، المنطقة، رقم الاستمارة، موعد القبض، وأي عوائق قد تواجه العملية.

وتؤكد عجمي أن قناة المنار، عبر فقرة “صندوق الشكاوى”، تحاول أداء دورها الإعلامي الهادف إلى توجيه المواطن ليكون شريكاً في تحسين جودة الخدمات العامة من خلال الاستفسار والسؤال، وتوجيه ذلك إلى المسؤولين المحليين والبلديات.

ويستقبل “صندوق الشكاوى” كُل الاستفسارات على رقم الواتساب 81454431 ليصار بعدها الى فرز الشكاوى وبدء التواصل مع الجهة المعنية بحل المشكلة وإستحصال ردٍّ عليها .

فقرة صندوق الشكاوى من إعداد :الزميلة إلهام غرابي، مونتاج:مهدي غدار ،تقديم :ولاء ياغي.

المصدر: موقع المنار