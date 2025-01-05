بلدية الغبيري تحيي الذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

في إطار الوفاء لتضحيات القادة الشهداء، نظمت بلدية الغبيري احتفالاً تكريمياً بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، بحضور شخصيات دبلوماسية وسياسية ودينية وثقافية من لبنان وفلسطين.

شارك في الاحتفال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، مسؤول العمل البلدي في حزب الله عباس ياغي، وعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الدكتور عبد الملك سكرية، ومدير عام جمعية الإمداد الخيرية محمد برجاوي، ورئيس بلدية الغبيري معن خليل، بالإضافة إلى وفود تمثل مختلف الهيئات الاجتماعية والثقافية والمهنية.

في كلمته، أكد السفير الإيراني السيد مجتبى أماني على أهمية إحياء هذه الذكرى تخليداً لمسيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني التي تُدرَّس في الفكر السياسي والجهادي، مشيراً إلى أثره الكبير في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، شدد رئيس بلدية الغبيري معن خليل على الوفاء لنهج الشهيد سليماني، واصفاً إياه بالقائد الشجاع الذي أنقذ العديد من الدول من براثن المشاريع التكفيرية، وأشار إلى أن هذا الاحتفال هو تأكيد على العهد الذي قطعته المقاومة على نفسها بمواصلة طريقه.

وأجمعت كلمات الحضور على عظمة تضحيات القائد سليماني ودوره المحوري في نصرة القضايا الإسلامية، لاسيما في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، كما عبّروا عن امتنانهم لهذا القائد الذي قدّم حياته دفاعاً عن طريق القدس.

اختُتم الاحتفال بوضع أكاليل من الزهر على نصب الشهيد القائد قاسم سليماني في الغبيري، تأكيداً على الوفاء لتضحياته ودوره البطولي في دعم محور المقاومة.

المصدر: موقع المنار