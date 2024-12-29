إذاعة الجيش: 40 جنديا قتيلا خلال 3 شهور من العملية في جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 18:56

إذاعة الجيش: 40 جنديا قتيلا خلال 3 شهور من العملية في جباليا

منذ 6 mins 29 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة