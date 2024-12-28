حمية: مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرق دون توقف

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، عبر حسابه على منصة “إكس” صباح اليوم، أن “مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات دون توقف، على مدار الساعة، رغم الظروف الجوية التي يشهدها لبنان”.

وأكد حمية أن “هذه الجهود تستهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الحركة المرورية في مختلف المناطق اللبنانية”.

وتابع: “الفرق المعنية تجوب المناطق ، لإزالة تراكمات الثلج التي أغلقَت بعض الطرقات الرئيسية والثانوية، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الطقس العاصف”.

ودعا حميه الجميع إلى “التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام