الأشغال باشرت إصلاح وصلة جسر جدرا والقزي شكر حمية على التجاوب السريع لرفع الأضرار

باشرت وزارة الأشغال العامة صباح اليوم أعمال إصلاح الأعطال على وصلة جسر جدرا – سبلين على الأوتوستراد الساحلي بين العاصمة بيروت والجنوب، حيث عملت الوزارة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار على تسريع وتيرة العمل من خلال مكتب مرسال كيروز “للهندسة والمقاولات”.

وقد تفقد صباحًا رئيس بلدية جدرا، المونسنيور جوزيف القزي، موقع الأشغال واطلع على سير العمل وكيفية المعالجة. ووجّه القزي شكره إلى وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية، وإلى المدير العام للطرق علي حب الله، على التجاوب السريع مع نداء البلدية، والتحرك الفوري لرفع الأضرار والمخاطر عن المواطنين، حفاظًا على السلامة العامة.

كما شكر القزي مجلس الإنماء والإعمار وشركة “كيروز” على اهتمامهم بإنجاز الأشغال في أسرع وقت ممكن، وأثنى على جهود القوى الأمنية في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات لتسهيل حركة المرور.

وفي سياق متصل، أجرى القزي اتصالًا هاتفيًا بالمدير العام علي حب الله، حيث عبّر عن امتنانه وشكره له، وللوزير حمية، ولمجلس الإنماء والإعمار، على سرعة الاستجابة واهتمامهم بمعالجة المشكلة.

المصدر: مواقع