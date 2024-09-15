الضفة الغربية | اشتباكات في جنين والمستوطنون يقتحمون البلدة القديمة من الخليل

تصدى مقاومون فجر اليوم الأحد، لاقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في الحي، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المنطقة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الحي الشرقي، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في جنين للإعلان عن النفير والتصدي للاقتحام الإسرائيلي.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال المحافظة الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضرجنوب بيت لحم، وقرية دار صلاح شرقًا، وتمركزت في عدة مناطق منهما.

ومساء أمس السبت، اقتحم مستوطنون البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

واقتحم عشرات المستوطنين المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، البلدة القديمة من الخليل ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط المسجد الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى “معهد” للحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنون “بيت رومانو”.

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب منها “الموت للعرب”، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور الأهالي في البلدة القديمة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عزيز حرب عند حاجز عسكري نصبته قرب مفترق قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوب الخليل.

ومنذ السابع من أكتوبر، وتشهد الضفة المحتلة عدوانًا إسرائيليًا في مختلف المناطق من شمالها وجنوبها، أسفرت عن ارتقاء 703 فلسطينيًا وفلسطينية واعتقال نحو 9485 آخرين، وتهجير صامت لـ 4571 فلسطيني من بيوتهم.

وبشكل يومي، تقتحم الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة “ب” وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة “ج”.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 567 حاجزا لغاية السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا آخر (سواتر ترابية، مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة زادت هذه الحواجز، وأضيف أكثر من 140 حاجزا وعائقا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 707 حاجزًا.

المصدر: مواقع