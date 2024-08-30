قوات الاحتلال تضيق على المسلحين وتدقق في هوياتهم عند باب الأسباط خلال توافدهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 13:32

قوات الاحتلال تضيق على المسلحين وتدقق في هوياتهم عند باب الأسباط خلال توافدهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 10 mins 30 August، 2024
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