تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتداء جنود الاحتلال على طفل، وخلع بلوزته داخل حارة جابر في مدينة الخليل.

وشارك العشرات من المستوطنين اليهود المسلحين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بمسيرة استفزازية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نظموا بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية انطلقت من حي “تل الرميدة” وسط الخليل، باتجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، حيث أغلقت المنطقة بالكامل، واعتلى جنودها أسطح المنازل، ومنعت حركة الفلسطينيين.

المصدر: مواقع