هنية لرئيس الوزراء القطري: ننظر بإيجابية في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الأخير

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وخلال الاتصال، ثمن هنية الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.

واتفق هنية ورئيس الوزراء القطري، على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن”الحركة تسلّمت رد الاحتلال الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل/نيسان الجاري”.

وأضاف الحية، في بيان، أن” الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية”.

المصدر: مواقع